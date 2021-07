Saronno, incendio in azienda dismessa, intervento dei pompieri | FOTO (Di venerdì 30 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Saronno per l’ncendio all’interno di un’azienda dismessa. L’allarme è stato dato poco prima delle 21 da alcuni passanti che hanno notato fumo uscire dall’edificio che si trova tra via Varese e via Milano. Si tratta di un edificio abbandonato che viene a volte utilizzato come rifugio tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 30 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera aper l’ncendio all’interno di un’. L’allarme è stato dato poco prima delle 21 da alcuni passanti che hanno notato fumo uscire dall’edificio che si trova tra via Varese e via Milano. Si tratta di un edificio abbandonato che viene a volte utilizzato come rifugio tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

