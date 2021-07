Sant' Antioco | concerto vocale - strumentale ' Spartiti e Memorie'

(Di venerdì 30 luglio 2021) Per info e prenotazioni inviare un'email a HYPERLINK 'mailto:ennioporrino@tiscali.it' ennioporrino@tiscali.it Associazione Culturale Musicale 'Ennio Porrino' Via Arma Azzurra 9 - Casella Postale n. ...

Advertising

MauGuccione : RT @JazzSannarresi: Sant'Antioco | Ai Confini tra Sardegna e Jazz XXXVI edizione #aiconfinitrasardegnaejazz #santantioco - KarlyKleyn : @MoniCapNov @Adnkronos 'Abbiamo dato assistenza e portato acqua, tanta acqua visto le elevate temperature, a 21 mig… - sardegnasulcis : Nuovi sbarchi di migranti nel Sulcis, 21 bloccati e soccorsi a Sant'Antioco - mannersmaketh10 : RT @autocostruttore: Sant'Antioco, 21 algerini sbarcati alle luci dell'alba nella scogliera di Capo Sperone - vivere_sardegna : Nuovi sbarchi di migranti nel Sulcis, 21 bloccati e soccorsi a Sant’Antioco -

Ultime Notizie dalla rete : Sant Antioco

La Provincia del Sulcis Iglesiente

Oggi 21 stranieri approdati nella zona di Capo Sperone, a. Ieri erano sbarcati a Porto Pino altri 14 migranti Di: Redazione Sardegna Live Sono ripresi gli sbarchi di migranti sulle coste del sud Sardegna, favoriti dalle condizioni climatiche e ...... grazie al bel tempo e a una condizione del mare abbastanza calma altri ventuno stranieri sono stati rintracciati dopo essere arrivati nella zona Capo Sperone, a. A rintracciarli i ...Non si ferma l'ondata di sbarchi a Lampedusa: venerdì sono stati 11, dopo i 27 di giovedì, per oltre mille migranti approdati in due giorni. E l'hotspot dell'isola scoppia, con 1.200 ospiti a fronte d ...Non si ferma l'ondata di sbarchi a Lampedusa: dopo i 27 di ieri, altri 11 oggi. Oltre mille i migranti approdati in due giorni. E l'hotspot dell'isola scoppia con 1.200 ospiti a fronte ...