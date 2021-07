Sanne de Laat, chi è la fidanzata (arciera) di Lucilla Boari (Di venerdì 30 luglio 2021) Uno storico bronzo nel tiro a segno individuale femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 e una dedica speciale, anzi una commozione: Lucilla Boari presenta al mondo la sua fidanzata. 'Lei è Sanne, la mia ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 luglio 2021) Uno storico bronzo nel tiro a segno individuale femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 e una dedica speciale, anzi una commozione:presenta al mondo la sua. 'Lei è, la mia ...

Advertising

aranciaverde : RT @radio_zek: Storico bronzo nel tiro con l’arco e poi il coming out per Lucilla #Boari, 24 anni. Che si commuove quando compare la sua f… - alfredooriti : RT @radio_zek: Storico bronzo nel tiro con l’arco e poi il coming out per Lucilla #Boari, 24 anni. Che si commuove quando compare la sua f… - loverofmjne : RT @radio_zek: Storico bronzo nel tiro con l’arco e poi il coming out per Lucilla #Boari, 24 anni. Che si commuove quando compare la sua f… - radio_zek : Storico bronzo nel tiro con l’arco e poi il coming out per Lucilla #Boari, 24 anni. Che si commuove quando compare… - leggoit : #Tokyo2020 Sanne de Laat, chi è la fidanzata (arciera) di Lucilla #Boari -