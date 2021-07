San Giovanni, beccato ‘furbetto’: andava in giro sullo scooter senza assicurazione e patente (Di venerdì 30 luglio 2021) Stava guidando uno scooter senza assicurazione e revisione e, come se non bastasse, anche senza patente che gli era stata revocata dopo aver terminato i punti a sua disposizione. E’ per questo che lui, un uomo di 50 anni, che è stato fermato durante i consueti controlli di Polizia Stradale in zona San Giovanni, è stato multato da una pattuglia del GPIT, con una sanzione di oltre 6.000 euro e con il mezzo finito sotto sequestro. Questa è solo l’ultima delle oltre 140.000 mila verifiche sulla copertura RCA effettuate dall’inizio dell’anno dalla Polizia Locale di Roma Capitale, con più di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) Stava guidando unoe revisione e, come se non bastasse, ancheche gli era stata revocata dopo aver terminato i punti a sua disposizione. E’ per questo che lui, un uomo di 50 anni, che è stato fermato durante i consueti controlli di Polizia Stradale in zona San, è stato multato da una pattuglia del GPIT, con una sanzione di oltre 6.000 euro e con il mezzo finito sotto sequestro. Questa è solo l’ultima delle oltre 140.000 mila verifiche sulla copertura RCA effettuate dall’inizio dell’anno dalla Polizia Locale di Roma Capitale, con più di ...

