San Giorgio, Bruno: “Insieme per la tutela e il benessere degli animali” (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ascoltare, progettare, fare: sono questi gli unici infiniti che conosciamo perché altrettanto infinite sono le potenzialità della nostra terra e le idee di chi la vive”. Così l’avvocato Giancarlo Bruno, promotore di “Insieme San Giorgio Lab“. “San Giorgio Lab – prosegue – continua a confrontarsi con le associazioni impegnate quotidianamente sul territorio. Ieri pomeriggio, presso la sede del Laboratorio civico abbiamo allestito una tavola rotonda di confronto con i componenti dell’Associazione “Ciotole Piene Pance Felici”, con cui abbiamo discusso di protezione, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ascoltare, progettare, fare: sono questi gli unici infiniti che conosciamo perché altrettanto infinite sono le potenzialità della nostra terra e le idee di chi la vive”. Così l’avvocato Giancarlo, promotore di “SanLab“. “SanLab – prosegue – continua a confrontarsi con le associazioni impegnate quotidianamente sul territorio. Ieri pomeriggio, presso la sede del Laboratorio civico abbiamo allestito una tavola rotonda di confronto con i componenti dell’Associazione “Ciotole Piene Pance Felici”, con cui abbiamo discusso di protezione, ...

Advertising

marattin : Che bello tornare dopo tanto tempo alle iniziative politiche in presenza. Per chi è in zona ci vediamo domani alle… - stanzaselvaggia : Porto San Giorgio e le norme anti-Covid. - anteprima24 : ** San Giorgio, Bruno: 'Insieme per la tutela e il benessere degli animali' ** - nocatcomunism : RT @Veritatem_C: ?? Ave Maria ?? Oggi inizia la bella novena a San Domenico di Guzman, Sacerdote e Fondatore dei Predicatori. Dio ci Benedi… - Linchiesta_news : San Giorgio a Liri, il ricordo ed il cordoglio di Ciacciarelli e consiglieri per la morte di Marino Terrezza -