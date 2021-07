“Sammy-seq” | Cnr | nuova tecnica per studiare il Dna identificandone le alterazioni

(Di venerdì 30 luglio 2021) Si chiama-seq (Sequential Analysis of MacroMolecules accessibilitY) latecnologia per identificare possibilidel Dna emalattie quali la progeria, messa a punto dai ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), i cui risultati sono pubblicati sulla rivista Nature Communications. Un nome dato in omaggio aBasso, il paziente venticinquenne simbolo della progeria, malattia che causa l’invecchiamento precoce nei bambini. Grazie a questa, al cui sviluppo hanno contribuito anche l’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare Romeo ed Enrica ...

Si chiama Sammy-seq (Sequential Analysis of MacroMolecules accessibilitY) la nuova tecnologia per identificare possibili alterazioni del Dna e studiare malattie quali la progeria, messa a punto dai ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), i cui risultati sono pubblicati sulla rivista Nature Communications.