Salvini:l'indagato Davigo insulta italiani che firmano referendum (Di venerdì 30 luglio 2021) Piercamillo Davigo insulta gli italiani che firmano i referendum sulla giustizia, secondo il leader della Lega Matteo Salvini."L'indagato Davigo insulta gli italiani che stanno firmando in massa i referendum sulla giustizia, promossi da Lega e Partito Radicale, per allontanare la politica, le raccomandazioni."

Ultime Notizie dalla rete : Salvini indagato Salvini:l'indagato Davigo insulta italiani che firmano referendum Piercamillo Davigo insulta gli italiani che firmano i referendum sulla giustizia, secondo il leader della Lega Matteo Salvini."L'indagato Davigo insulta gli italiani che stanno firmando in massa i referendum sulla giustizia, promossi da Lega e Partito Radicale, per allontanare la politica, le raccomandazioni, i ...

