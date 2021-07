Salvini e Bonafede si prendono i meriti dell’accordo sulla giustizia

(Di venerdì 30 luglio 2021) «Ho smontato la riforma», dice Matteoalla Stampa. «Noi soli, ma abbiamo blindato i processi di mafia», commenta su Repubblica l’ex ministro Cinque Stelle Alfonso. Il giorno dopo l’accordo raggiunto in extremis dal governo Draghiriforma del processo penale, sia il leader della Lega sia i grillini sidella mediazione sul testo della ministra Cartabia. E da entrambe le parti si celebra la vittoria politica. Mentre il New York Times elogia il lavoro fatto dal presidente del Consiglio, definito «Italy’s Mr. Fix-It», colui che «ripara il ...

rtl1025 : ?? '#Salvini felice di avere smontato riforma #Bonafede. Bravo. #Garavaglia afferma orribile il #reddito di cittadin… - ketelodicoafa : RT @rtl1025: ?? '#Salvini felice di avere smontato riforma #Bonafede. Bravo. #Garavaglia afferma orribile il #reddito di cittadinanza. Giust… - Tino44588447 : RT @rtl1025: ?? '#Salvini felice di avere smontato riforma #Bonafede. Bravo. #Garavaglia afferma orribile il #reddito di cittadinanza. Giust… - rotre54 : #riformadellagiustizia #Cartabia #Conte #Bonafede #Draghi #prescrizione #Renzi #salvini #30luglio La #Schiforma p… - chiericomic : RT @rtl1025: ?? '#Salvini felice di avere smontato riforma #Bonafede. Bravo. #Garavaglia afferma orribile il #reddito di cittadinanza. Giust… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Bonafede

"Il caro estinto " sintetizza Renzi - è la riforma, il match si è finalmente concluso e ... Ma ha ascoltato chi gli ha suggerito (anche) di "combattere su un fronte alla volta". ...... per non dire di peggio), dall'altro lato la Lega di Matteoe il resto del centrodestra a ... Meno con il voto a favore della riforma, ovviamente, ai tempi del governo gialloverde. Ma si ...“Sono soddisfatto di avere smontato la riforma Bonafede. Siccome Conte-Bonafede sono una coppia di fatto capisco il loro nervosismo”. Così in un’intervista al quotidiano La Stampa Matteo Salvini, se ...di Elena G. Polidori A un certo punto, Giuseppe Conte, parlando con Di Maio, avrebbe buttato sul tavolo di una trattativa serrata, più dentro che fuori il M5s, anche questa provocazione: "Il semestre ...