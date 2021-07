Salto triplo alle Olimpiadi | oggi 30 luglio la gara di Dariya Derkach | orario e dove guardare la diretta tv e streaming

(Di venerdì 30 luglio 2021) E’ tutto pronto:l’atleta italiana, è pronta a scendere in campo e gareggiare per ildi Tokyo. La sua ‘performance’ si potrà seguire, venerdì 3012 con Nadia Battocletti che gareggerà per le qualificazioni. L’atleta è una giovane ragazza classe 1993. Fa parte del Gruppo Sportivo Areonautica Militare.Tokyo: chi è...

Advertising

CorriereCitta : Salto triplo alle Olimpiadi, oggi 30 luglio la gara di Dariya #Derkach: orario e dove guardare la diretta tv e stre… - kit3mmu0rt : Sto vedendo queste che fanno triplo salto mortale mezzo carpiato con rovesciata e nel frattempo ti preparano pure i… - eugenio_Ronga : RT @LaRiserva_pod: Puntata sui Giochi Olimpici: dressage, sollevamento pesi, tiro con l'arco, salto triplo e moltissimo altro. https://t.co… - LaRiserva_pod : Puntata sui Giochi Olimpici: dressage, sollevamento pesi, tiro con l'arco, salto triplo e moltissimo altro. - Alessandro_Ill : RT @riodevale: Altri eventi dell'#ItaliaTeam del #30luglio ai #GiochiOlimpici ?? ?? Salto triplo F ? Derkach (12:05) ?? 5000m F ? Battoclett… -

Ultime Notizie dalla rete : Salto triplo

Fidal

... in programma domenica quando l'azzurro dovrà "solo trovare ilgiusto per sbloccarmi, e ...donne, qualificazioni: Dariya Derkach. Staffetta 4x400m mista, qualificazioni: Vladimir Aceti, ......00 - NUOTO maschile 4X100 metri staffetta mista (batterie): ITALIA Ore 12:00 - ATLETICA femminile 5000 metri (qualificazioni): NADIA BATTOCLETTI Ore 12:05 - ATLETICA femminile(...È l'obiettivo della nazionale di atletica leggera italiana alle Olimpiadi di Tokyo, dopo il fallimento di cinque anni fa: qualche speranza c'è ...Entornointeligente.com / CARACAS – L’attesa é finita! Yulimar Rojas scenderá in pista domani, alle 6:00 (ora del Venezuela), nella prova del salto triplo. L’atleta venezuelana ha un solo obbiettivo in ...