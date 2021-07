Salgono incidenza (da 41 a 58) e Rt nazionale (da 1,26 a 1,57) | Vaccini, in Italia due dosi al 58,8% degli over 12 (Di venerdì 30 luglio 2021) Dagli ultimi dati disponibili del report del governo, sono 67.544.883 le dosi di vaccino anti - Covid somministrate in Italia. Il totale delle persone vaccinate con due dosi sale a 31.770.746, il 58,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 luglio 2021) Dagli ultimi dati disponibili del report del gno, sono 67.544.883 ledi vaccino anti - Covid somministrate in. Il totale delle persone vaccinate con duesale a 31.770.746, il 58,...

Antonel64201425 : RT @Gazzettino: #variante delta, ricoveri in aumento e salgono incidenza (da 48 a 51) e Rt: 1,57 (era 1,26) - globalistIT : - Gazzettino : #variante delta, ricoveri in aumento e salgono incidenza (da 48 a 51) e Rt: 1,57 (era 1,26) - barinewstv : Covid: in Italia salgono incidenza, decessi e ricoveri - icittadini : Coronavirus, 4.522 nuovi casi con 242mila test: incidenza all’1,9%. Nuovo aumento dei ricoverati e salgono anche le… -