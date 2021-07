Salernitana, Capezzi sicuro: “Squadra da completare, ma faremo una grande annata” (Di venerdì 30 luglio 2021) la mezzala della compagine campana ha sottolineato tutta la sua fiducia per la nuova annata sportiva che, in Serie A, attende il club amaranto Leggi su mediagol (Di venerdì 30 luglio 2021) la mezzala della compagine campana ha sottolineato tutta la sua fiducia per la nuovasportiva che, in Serie A, attende il club amaranto

Advertising

CinqueNews : Salernitana, Capezzi: «Daremo tutto per la maglia, la città e la squadra» - LaCittaSalerno : +++ SERIE A +++ #Salernitana, Capezzi:«Daremo tutto per la maglia» LEGGI QUI --> - zazoomblog : Salernitana Capezzi: “Daremo tutto per questa maglia. Società? Presto si troverà una soluzione” - #Salernitana… - zazoomblog : Salernitana Capezzi: Bilancio positivo per quanto riguarda il ritiro - #Salernitana #Capezzi: #Bilancio - sportli26181512 : Salernitana, Capezzi: 'Bilancio positivo per quanto riguarda il ritiro': Il centrocampista: 'La strada è lunga e la… -