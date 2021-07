Salernitana, Capezzi: “Daremo tutto per questa maglia. Società? Presto si troverà una soluzione” (Di venerdì 30 luglio 2021) Leonardo Capezzi, centrocampista della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa granata in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole: Sulla promozione in Serie A “L’anno scorso è stata un’annata fantastica, il grande dispiacere è stato che a causa del Covid non abbiamo potuto avere i tifosi vicini ma abbiamo sempre sentito il loro sostegno. Penso che Presto si troverà l’entusiasmo giusto per la Serie A e che la piazza di Salerno sa dare”. Sul ritiro “Il bilancio del ritiro è positivo. Siamo partiti un po’ rimaneggiati ma stanno arrivando nuovi giocatori e sta ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Leonardo, centrocampista della, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa granata in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole: Sulla promozione in Serie A “L’anno scorso è stata un’annata fantastica, il grande dispiacere è stato che a causa del Covid non abbiamo potuto avere i tifosi vicini ma abbiamo sempre sentito il loro sostegno. Penso chesil’entusiasmo giusto per la Serie A e che la piazza di Salerno sa dare”. Sul ritiro “Il bilancio del ritiro è positivo. Siamo partiti un po’ rimaneggiati ma stanno arrivando nuovi giocatori e sta ...

