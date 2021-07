Salernitana Bonazzoli, c’è l’accordo con la Sampdoria: i dettagli (Di venerdì 30 luglio 2021) Calciomercato Salernitana: i granata avrebbero trovato l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento di Federico Bonazzoli La prima mossa di mercato della Sampdoria potrebbe andare in porto nelle prossime ore. Il club doriano e la Salernitana avrebbero trovato l’accordo per di Federico Bonazzoli. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 A quanto riporta Tuttosport il trasferimento sarebbe a titolo temporaneo, un prestito oneroso con diritto di riscatto. La palla ora è in mano a Bonazzoli che non sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Calciomercato: i granata avrebbero trovatocon laper il trasferimento di FedericoLa prima mossa di mercato dellapotrebbe andare in porto nelle prossime ore. Il club doriano e laavrebbero trovatoper di Federico. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 A quanto riporta Tuttosport il trasferimento sarebbe a titolo temporaneo, un prestito oneroso con diritto di riscatto. La palla ora è in mano ache non sarebbe ...

