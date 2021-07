Saipem in 1° sem. ricavi a 3,2 mld, ebitda adj in perdita per 266 mln (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Saipem archivia il primo semestre all’insegna di un calo dei ricavi, sui quali ha pesato, tra l’altro, il protrarsi dell’emergenza Covid, e una riduzione del rosso rispetto allo stesso periodo del 2020. I ricavi ammontano a 3.200 milioni di euro (3.675 milioni di euro nel primo semestre del 2020) e l’ebitda adjusted rileva una perdita di 266 milioni di euro, (utile di 355 milioni di euro nel primo semestre del 2020). Il risultato netto registra una perdita di 779 milioni di euro (perdita di 885 milioni di euro nel primo semestre del ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug. (Adnkronos) –archivia il primo semestre all’insegna di un calo dei, sui quali ha pesato, tra l’altro, il protrarsi dell’emergenza Covid, e una riduzione del rosso rispetto allo stesso periodo del 2020. Iammontano a 3.200 milioni di euro (3.675 milioni di euro nel primo semestre del 2020) e l’adjusted rileva unadi 266 milioni di euro, (utile di 355 milioni di euro nel primo semestre del 2020). Il risultato netto registra unadi 779 milioni di euro (di 885 milioni di euro nel primo semestre del ...

