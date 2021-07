Saipem guarda al futuro | ruolo chiave nella transizione energetica

(Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – “Guardiamo avanti per cogliere opportunità crescita sostenibile e profittevole”. Lo ha affermato l’Ad di, Francesco Caio, durante la conference call per la presentazione dei risultati semestrali. Il manager ha anche confermato che in autunno sarà presentato un nuovo piano strategico, che tiene conto del nuovo contesto e dei “punti di forza” dell’azienda, della robustezza e resilienza finanziaria, delle competenze ingegneristiche e del patrimonio di relazione cheha costruito nel mondo in questi anni. Un Piano – ha precisato rispondendo ad una domanda – che si propone di definire una chiara visione degli obiettivi e delle ...

Parlando del PNRR , l'Ad ha voluto ricordare cheda anni ha un ruolo di "traino" per le imprese italiane all'estero e che questo concetto di rete e collaborazione sarà uno dei punti cardine ...ha invece archiviata il periodo gennaio - giugno con una perdita netta di 779 milioni. In ...i video Le notizie per approfondire Gli approfondimenti delle notizie di Finanza e Risparmio ...L'Ad Francesco Caio ha illustrato i sentieri di crescita dei prossimi anni e confermato l'arrivo del nuovo Piano strategico in autunno ...Diversi i progetti in cantiere a Ravenna per contrastare i cambiamenti climatici: dalle rinnovabili all'assorbimento della Co2, anche per il futuro la città romagnola si candida a protagonista del set ...