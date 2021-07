Saipem, firmato nuovo accordo con Eni per utilizzo Saipem 10000 in Mediterraneo (Di venerdì 30 luglio 2021) Saipem ha firmato un nuovo accordo con Eni per l’utilizzo della Saipem 10000 nelle acque del Mediterraneo. La nuova nave di perforazione Santorini, che è stata annunciata il 29 giugno scorso ed entrerà nella flotta nel mese di novembre del 2021, subentrerà nel contratto oggi in capo alla Saipem 10000, per operazioni nel settore statunitense del Golfo del Messico. Il contratto, comunica il gruppo, è stato acquisito dopo la chiusura del 30 giugno. Inoltre, è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021)hauncon Eni per l’dellanelle acque del. La nuova nave di perforazione Santorini, che è stata annunciata il 29 giugno scorso ed entrerà nella flotta nel mese di novembre del 2021, subentrerà nel contratto oggi in capo alla, per operazioni nel settore statunitense del Golfo del Messico. Il contratto, comunica il gruppo, è stato acquisito dopo la chiusura del 30 giugno. Inoltre, è stato ...

