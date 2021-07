Saipem, Caio: “Acquisizioni potrebbero rientrare in attività prossimi mesi, oggi concentrati su crescita organica” (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – ”Noi e io in particolare stiamo puntando su un piano strategico” che miri, ”come deve essere, alla creazione di valore per gli azionisti e per gli stakeholders in genere. Sicuramente lo strumento delle operazioni straordinarie fa parte degli strumenti per creare valore ma ha anche una sua specificità: se ne parla quando si fanno più che quando si pianificano E’ una cosa che potrebbe rientrare nelle attività dei prossimi mesi ma oggi siamo focalizzati alla definizione di un piano di crescita organico che punti molto sui punti di forza dell’azienda”. Lo afferma ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – ”Noi e io in particolare stiamo puntando su un piano strategico” che miri, ”come deve essere, alla creazione di valore per gli azionisti e per gli stakeholders in genere. Sicuramente lo strumento delle operazioni straordinarie fa parte degli strumenti per creare valore ma ha anche una sua specificità: se ne parla quando si fanno più che quando si pianificano E’ una cosa che potrebbenelledeimasiamo focalizzati alla definizione di un piano diorganico che punti molto sui punti di forza dell’azienda”. Lo afferma ...

