Rugby a 7, Olimpiadi Tokyo: Australia shock! Le ragazze d'oro di Rio eliminate dalle Fiji. Fuori anche il Canada (Di venerdì 30 luglio 2021) Sorprese a non finire nel Rugby a sette a Tokyo 2021. Non verranno confermate le medaglie d'oro e di bronzo di Rio 2016, con il Canada che addirittura manca l'accesso ai quarti di finale, mentre le campionesse in carica dell'Australia cedono a sorpresa contro le figiane. Il primo shock arriva dalla fase a gironi, con una delle grandi favorite che non conquista neppure il posto ai quarti di finale. Si tratta del Canada, che dopo il ko subito ieri con le Fiji perde nettamente anche con la Francia e vede sfumare anche uno dei migliori terzi ...

