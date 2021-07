Rossini Opera Festival tra gala, regine e faraoni (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo un 2020 in tono minore a causa della pandemia da covid-19, per l’edizione 2021, la 42esima, dedicata alla memoria del regista Graham Vick recentemente scomparso, il Rossini Opera Festival torna a una programmazione piena e succulenta, con quattro attesissime nuove produzioni: Moïse et Pharaon ed Elisabetta regina d’Inghilterra, eseguite dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai; Il signor Bruschino e Stabat Mater, eseguite dalla Filarmonica Gioachino Rossini. Seguono Il viaggio a Reims dell’Accademia Rossiniana «Alberto Zedda», 8 concerti (Mariangela Sicilia, Maxim … Continua L'articolo proviene ... Leggi su ilmanifesto (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo un 2020 in tono minore a causa della pandemia da covid-19, per l’edizione 2021, la 42esima, dedicata alla memoria del regista Graham Vick recentemente scomparso, iltorna a una programmazione piena e succulenta, con quattro attesissime nuove produzioni: Moïse et Pharaon ed Elisabetta regina d’Inghilterra, eseguite dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai; Il signor Bruschino e Stabat Mater, eseguite dalla Filarmonica Gioachino. Seguono Il viaggio a Reims dell’Accademiaana «Alberto Zedda», 8 concerti (Mariangela Sicilia, Maxim … Continua L'articolo proviene ...

Ultime Notizie dalla rete : Rossini Opera Cultura, Verona: debutto tenore Alagna ... Puccini e Rossini) ospiterà la piccola ma preziosa tela settecentesca di Giambettino Cignaroli ... sarà aperta a tutti anche prima dell'opera a ingresso libero, solo dalle 17 alle 19. La 'settimana ...

Ravello Festival, weekend dedicato alla musica da camera. Giuliani Rossini, Fantasia "La grande fanfare" arr. L. Giuliani Reiche, Polka caricaturale arr. L. ... Händel, "Lascia ch'io pianga" Aria dall'opera "Rinaldo" arr. C. Iacoviello Puccini, Fantasia da "...

Accordo Rossini Opera Festival-Toronto City Opera Agenzia ANSA Rossini Opera Festival tra gala, regine e faraoni Dopo un 2020 in tono minore a causa della pandemia da covid-19, per l’edizione 2021, la 42esima, dedicata alla memoria del regista Graham Vick recentemente scomparso, il Rossini Opera Festival torna a ...

Festival Vicenza in Lirica 2021 – L’Opera è Giovane “L’Opera è Giovane” Vicenza 28 agosto – 12 settembre 2021. L’Associazione Concetto Armonico è lieta di annunciare l’edizione 2021 del Festival Vicenza in Lirica, ras ...

