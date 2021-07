Ronaldo salta il Trofeo Berlusconi? Le ultime dalla Continassa (Di venerdì 30 luglio 2021) Domani sera la Juve impegnata a Monza per il Trofeo Berlusconi: incerta la presenza di Cristiano Ronaldo, le ultime Cristiano Ronaldo potrebbe restare a Torino e non partecipare domani alla sfida del Trofeo Berlusconi a Monza contro la squadra di casa. Massimiliano Allegri sta valutando la possibilità di non convocarlo per la gara dell’U-Power Stadium per consentirgli di proseguire la preparazione alla Continassa, visto che il portoghese si è aggregato solo lunedì al gruppo bianconero. Domani il tecnico della Juventus, prima della partenza per Monza, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Domani sera la Juve impegnata a Monza per il: incerta la presenza di Cristiano, leCristianopotrebbe restare a Torino e non partecipare domani alla sfida dela Monza contro la squadra di casa. Massimiliano Allegri sta valutando la possibilità di non convocarlo per la gara dell’U-Power Stadium per consentirgli di proseguire la preparazione alla, visto che il portoghese si è aggregato solo lunedì al gruppo bianconero. Domani il tecnico della Juventus, prima della partenza per Monza, ...

Advertising

sportli26181512 : Ronaldo salta il debutto e resta alla Continassa: niente Berlusconi contro il Monza: Ronaldo salta il debutto e res… - ArturoDb72 : RT @Gazzetta_it: Non convocato con il Monza: Ronaldo salta il debutto, resta alla Continassa - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Non convocato con il Monza: Ronaldo salta il debutto, resta alla Continassa - Gazzetta_it : Non convocato con il Monza: Ronaldo salta il debutto, resta alla Continassa - midsumpod : - “È sicuro che Ronaldo sarà il centravanti della Juve l'anno prossimo?” - “Eh direi perché questo porcodd non cor… -