Ronaldo salta il debutto? Verso il forfeit col Monza, al lavoro alla Continassa (Di venerdì 30 luglio 2021) Cristiano Ronaldo non dovrebbe prendere parte al Trofeo Berlusconi. La lista dei convocati sarà resa nota da Allegri solo nella mattinata di domani, poco prima della partenza del gruppo in direzione ...

