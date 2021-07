Romero vuole il Tottenham: Paratici alza l’offerta. Le ultime (Di venerdì 30 luglio 2021) Cristian Romero vuole solo il Tottenham: il difensore argentino spera in un accordo in settimana. Paratici alza l’offerta all’Atalanta L’Atalanta potrebbe presto salutare Cristian Romero. Come riportato da Sky Sport, il difensore argentino ha deciso e vuole solo il Tottenham: convocato per lunedì a Zingonia, Romero spera che la trattativa con gli Spurs possa chiudersi al più presto. Il Tottenham starebbe pensando di sferrare l’attacco decisivo con l’offerta di 50 milioni di euro più bonus. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Cristiansolo il: il difensore argentino spera in un accordo in settimana.all’Atalanta L’Atalanta potrebbe presto salutare Cristian. Come riportato da Sky Sport, il difensore argentino ha deciso esolo il: convocato per lunedì a Zingonia,spera che la trattativa con gli Spurs possa chiudersi al più presto. Ilstarebbe pensando di sferrare l’attacco decisivo condi 50 milioni di euro più bonus. ...

Ultime Notizie dalla rete : Romero vuole Atalanta, retroscena Romero: Messi lo vuole al Barcellona! Commenta per primo Il Cuti Romero al centro del mercato. Il gioiello dell'Atalanta piace tanto al Tottenham, i discorsi vanno avanti ma c'è ancora una distanza di circa 10 milioni tra domanda e offerta. Possiamo svelarvi un ...

Lazio, Sarri ritrova i campioni, ma Correa non cambia idea Non vuole metterla con le spalle al muro, ma di fatto solo il suo addio concordato (a meno di ... Ci sono ancora Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic e Luka Romero nel limbo, ma Lotito è certo di tesserare ...

Mercato, Barcellona su Romero: lo ha chiesto Messi. Locatelli alla Juve, è il momento la Repubblica Atalanta-Tottenham, nuovi contatti per Romero. Offerti più di 50 milioni Manca ancora l'accordo fra i club per il passaggio del difensore al Tottenham. Intanto l'Atalanta mette in lista tre nomi come possibili sostituti ...

