Roma, un calciatore italiano salta il ritiro in Portogallo (Di venerdì 30 luglio 2021) Alessandro Florenzi, campione d’Europa con la Nazionale, tornerà presto a disposizione della Roma. Il Messaggero, riferisce però che non si aggregherà al gruppo per il ritiro in Portogallo. Il giocatore, attende infatti, un’offerta per lasciare il club in questa sessione di mercato estiva. L’allenatore della Roma, José Mourinho, vorrebbe tenerlo in rosa perché lo considera una valida alternativa a Karsdorp. Nei giorni scorsi il tecnico giallorosso ha sentito il calciatore per fargli sentire tutta la sua fiducia in lui. La società, però, ha in mente tutt’altro: vorrebbe cederlo per generare una ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021) Alessandro Florenzi, campione d’Europa con la Nazionale, tornerà presto a disposizione della. Il Messaggero, riferisce però che non si aggregherà al gruppo per ilin. Il giocatore, attende infatti, un’offerta per lasciare il club in questa sessione di mercato estiva. L’allenatore della, José Mourinho, vorrebbe tenerlo in rosa perché lo considera una valida alternativa a Karsdorp. Nei giorni scorsi il tecnico giallorosso ha sentito ilper fargli sentire tutta la sua fiducia in lui. La società, però, ha in mente tutt’altro: vorrebbe cederlo per generare una ...

