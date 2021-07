Roma, trauma distorsivo al ginocchio sinistro per Villar (Di venerdì 30 luglio 2021) Si ferma Gonzalo Villar nel ritiro portoghese di Algrarve. Il centrocampista della Roma ha infatti riportato un trauma distorsivo di primo grado al ginocchio sinistro nell’allenamento di ieri, come riportato da LaRoma24.it. L’infortunio è emerso dopo alcuni test di controllo effettuati in mattinata. Non sembra comunque essere niente di grave per lo spagnolo, che non ha comunque seguita la squadra nello spostamento verso l’Estadio Municipal Bela Vista. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Si ferma Gonzalonel ritiro portoghese di Algrarve. Il centrocampista dellaha infatti riportato undi primo grado alnell’allenamento di ieri, come riportato da La24.it. L’infortunio è emerso dopo alcuni test di controllo effettuati in mattinata. Non sembra comunque essere niente di grave per lo spagnolo, che non ha comunque seguita la squadra nello spostamento verso l’Estadio Municipal Bela Vista. SportFace.

