Roma | Spinazzola | “Medaglia Euro 2020 sempre con me | le stampelle le butto”

(Di venerdì 30 luglio 2021) “Ladeglipei la porteròcon me, dovrò creare una stanza proprio per custodirla, leinvece le butterò, non so ancora dove, ma le butterò”. Queste le parole pronunciate da Leonardonel corso della cerimonia di premiazione che l’amministrazione di Foligno gli ha riservato questa mattina. Sulla prossima stagione, il terzino dellaha concluso: “Mi attendo un campionato avvincente. Molte squadre hanno cambiato gli allenatori, penso che sarà davvero un campionato agguerrito”. SportFace.

