(Di venerdì 30 luglio 2021) Rischia di sfumare l’obiettivo Granitper la. I giallorossi sono da tempo sulle tracce del giocatore, per un affare che sembrava prossimo alla conclusione: infatti, il club capitolino aveva già trovato un accordo con il classe ’92. L’ultimo scoglio non è mai, però, stato superato:non si è mosso dalla richiesta di 20 milioni per il centrocampista, e da canto suo lanon ci si è mai avvicinata. Un lungo braccio di ferro che sembra far saltare la trattativa: infatti, il club londinese ha offerto il, il quale sarebbe in procinto di firmare. ...

Advertising

SkySport : Roma, Xhaka si allontana: l'Arsenal gli offre il rinnovo #SkySport #SkyCalciomercato - sportface2016 : #Calciomercato | #Roma, si allontana #Xhaka: l'#Arsenal gli offre il rinnovo - terribile76 : RT @SkySport: Roma, Xhaka si allontana: l'Arsenal gli offre il rinnovo #SkySport #SkyCalciomercato - andreastoolbox : Roma, Xhaka si allontana: l'Arsenal gli offre il rinnovo. Le news di calciomercato | Sky Sport… - ThongMinhTuNho : RT @SkySport: Roma, Xhaka si allontana: l'Arsenal gli offre il rinnovo #SkySport #SkyCalciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Roma allontana

Sky Sport

Pessimismo in casaIl rinnovo di Xhaka con l'Arsenal, ovviamente, porterebbe il club giallorosso a veder sfumare il suo obiettivo principale per il centrocampo. La, dopo il 'no' degli ...Calciomercato, Xhaka si: 'valutazione mai soddisfatta' Granit Xhaka ©Getty ImagesLa telenovela legata a Granit Xhaka e lacontinua, ma per i giallorossi sembrerebbero non arrivare ...Rischia di sfumare l’obiettivo Granit Xhaka per la Roma. I giallorossi sono da tempo sulle tracce del giocatore, per un affare che sembrava prossimo alla conclusione: infatti, il club capitolino aveva ...Doccia gelata per la Roma che rischia di perdere Granit Xhaka. Lo svizzero era l’obiettivo numero uno per il centrocampo giallorosso, la prima richiesta del tecnico José Mourinho. Nelle ultime ore il ...