Roma | Reynolds pazzo di Mourinho | “Bello lavorare con lui Sa motivare tutti”

(Di venerdì 30 luglio 2021) “È moltocon. Motiva ognuno di noi. Faduroe di questo ne beneficia la squadra. Sono contento dicon lui. “L’obiettivo? Fare il massimo in ogni competizione. Quello che dobbiamo fare èduro”. Queste le parole di Bryan, terzino classe 2001, intervenuto durante una diretta della pagina Instagram di New Balance, nuovo sponsor tecnico della. E sul ritorno dei tifosi allo stadio: “Non immaginate quanto sia contento. Con loro le partite saranno diverse”. SportFace.

Prima intervista stagionale per Bryan Reynolds, che ha parlato sulle piattaforme social di New Balance. "Obiettivi della prossima stagione? Fare il massimo in ogni competizione". Bryan Reynolds, esterno della Roma ha risposto ad alcune curiosità dei tifosi tramite il profilo Instagram della New Balance. Le dichiarazioni di Bryan Reynolds, terzino della Roma, su Mourinho: "Bello lavorare con lui. Sa motivare tutti".