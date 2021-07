Roma, nuova illuminazione artistica per Piazza Farnese (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma (ITALPRESS) – A Roma torna a splendere Piazza Farnese. Sono stati completati i lavori di manutenzione e riqualificazione degli impianti che illuminano le fontane, Palazzo Farnese e la facciata della Chiesa di Santa Brigida. I lavori hanno restituito nuovo fascino a questo gioiello del Centro storico, un sito di grande valore architettonico e urbanistico che viene restituito a Romani e turisti in tutto il suo splendore. La sindaca Virginia Raggi ha presentato la nuova illuminazione della Piazza, alla presenza dell’Ambasciatore di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021)(ITALPRESS) – Atorna a splendere. Sono stati completati i lavori di manutenzione e riqualificazione degli impianti che illuminano le fontane, Palazzoe la facciata della Chiesa di Santa Brigida. I lavori hanno restituito nuovo fascino a questo gioiello del Centro storico, un sito di grande valore architettonico e urbanistico che viene restituito ani e turisti in tutto il suo splendore. La sindaca Virginia Raggi ha presentato ladella, alla presenza dell’Ambasciatore di ...

Advertising

borghi_claudio : La storia è sempre quella. Belle manifestazioni e subito si preparano i titoli per dare addosso ai fassisti gridand… - virginiaraggi : Guardate che bella la nuova pista ciclabile di Ostia! Questo percorso sul lungomare di Roma si estende per oltre 4… - gennaromigliore : A Roma corteo #NoVax al grido “libertà libertà contro la dittatura” guidato da Forza Nuova e da un soggetto a Daspo… - DirettaSicilia : Roma, nuova illuminazione artistica per Piazza Farnese, - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – A Roma torna a splendere Piazza Farnese. Sono stati completati i lavori di manutenzione e riqual… -