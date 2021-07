Roma, Mourinho telefona a Florenzi: la situazione (Di venerdì 30 luglio 2021) José Mourinho avrebbe fatto una telefonata ad Alessandro Florenzi, ma la posizione del terzino non sarebbe cambiata: andrà via La Roma si allena in Portogallo e lo fa senza i Nazionali italiani Cristante e Florenzi ancora a riposo dopo le gioie di Euro 2020. In ritiro, però, non dovrebbe arrivare il terzino che reste uno dei partenti dei giallorossi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, José Mourinho avrebbe anche telefonato al calciatore per chiarirgli le sue idee. Florenzi è sul mercato e ha un contratto da 3 milioni a stagione di cui la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Joséavrebbe fatto unata ad Alessandro, ma la posizione del terzino non sarebbe cambiata: andrà via Lasi allena in Portogallo e lo fa senza i Nazionali italiani Cristante eancora a riposo dopo le gioie di Euro 2020. In ritiro, però, non dovrebbe arrivare il terzino che reste uno dei partenti dei giallorossi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Joséavrebbe ancheto al calciatore per chiarirgli le sue idee.è sul mercato e ha un contratto da 3 milioni a stagione di cui la ...

Advertising

angelomangiante : Accordo trovato. ? #Shomurodov è un nuovo giocatore della Roma di Josè Mourinho. @SkySport - marcoconterio : ?? ???? Sorpresa a centrocampo per la #Roma. Lo ???? Gonzalo Villar non è tra gli incedibili indicati da Jose Mourinho.… - pisto_gol : Dopo Matias Vina (ottimo) la Roma è in trattativa per prendere anche Eldor Shomurodov attaccante di grande prospett… - vascopirri : RT @angelomangiante: Accordo trovato. ? #Shomurodov è un nuovo giocatore della Roma di Josè Mourinho. @SkySport - corgiallorosso : Habemus squadra. #Mourinho usa il latino per lodare la #Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho Roma, l'ufficialità di Viña arriva dallo store: il terzino avrà la 5 ROMA - UNa settimana di fuoco per la Roma che ha chiuso per due giocatori da inserire nella rosa di Mourinho. Il nome caldo è quello di Eldor Shomurodov che nelle prossime ore sarà nella capitale per le visite e la firma del contratto, ...

Roma, adesso Xhaka e le cessioni. Il punto sul mercato ROMA - Nelle prossime ore verrano annunciati i due colpi della Roma. Dopo Rui Patricio Mourinho avrà in rosa Matias Viña ed Eldor Shomurodov, ma lo Special One spera di avere presto anche un altro giocatore richiesto ormai da mesi. Granit Xhaka sta aspettando la ...

Roma, la frase di Dzeko fa discutere: scintille tra Mourinho e Conceicao Corriere dello Sport Pistocchi: 'I tifosi della Juve, dopo l’Ajax, hanno lanciato l’hashtag #AllegriOut' Il giornalista sportivo, parlando del bel gioco, ha aggiunto 'Sarri a scudetto perso è stato applaudito dai tifosi del Napoli' ...

La Roma arruola un nuovo guerriero: “Mou è il mio mito” L’uzbeko è il nuovo rinforzo della Roma di Mourinho Chi ha giocato in Uzbekistan, ai confini con l’Afghanistan, come Shomurodov non può spaventarsi del chiacchieratissimo “ambiente romano“. La capacit ...

- UNa settimana di fuoco per lache ha chiuso per due giocatori da inserire nella rosa di. Il nome caldo è quello di Eldor Shomurodov che nelle prossime ore sarà nella capitale per le visite e la firma del contratto, ...- Nelle prossime ore verrano annunciati i due colpi della. Dopo Rui Patricioavrà in rosa Matias Viña ed Eldor Shomurodov, ma lo Special One spera di avere presto anche un altro giocatore richiesto ormai da mesi. Granit Xhaka sta aspettando la ...Il giornalista sportivo, parlando del bel gioco, ha aggiunto 'Sarri a scudetto perso è stato applaudito dai tifosi del Napoli' ...L’uzbeko è il nuovo rinforzo della Roma di Mourinho Chi ha giocato in Uzbekistan, ai confini con l’Afghanistan, come Shomurodov non può spaventarsi del chiacchieratissimo “ambiente romano“. La capacit ...