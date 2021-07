Roma | colpo di scena sul futuro di Xhaka | la mossa dell’Arsenal

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 luglio 2021) Doccia gelata per lache rischia di perdere Granit. Lo svizzero era l’obiettivo numero uno per il centrocampo giallorosso, la prima richiesta del tecnico José Mourinho. Nelle ultime ore il calciatore si è allontanato sempre di più, nonostante l’accordo già raggiunto tra lae il giocatore. La trattativa tra il club giallorosso e l’Arsenal non è stata mai sul punto di essere chiusa, le richieste del club inglese sono state sempre altissime considerando il contratto in scadenza nel 2023. I Gunners hanno deciso di incontrare il calciatore per prospettare uncon la maglia. ...