Roma, centro città tra ladri e parcheggiatori abusivi: 3 arresti e 1 denuncia (Di venerdì 30 luglio 2021) Proseguono senza alcuna interruzione i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma centro finalizzati al contrasto di ogni forma di degrado e illegalità nel centro Storico della Capitale. Nelle ultime ore, tre persone sono finite in manette e una è stata denunciata a piede libero. I fatti I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un 27enne, originario di Potenza, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. Ieri mattina, l'uomo è entrato in un negozio di abbigliamento della galleria commerciale "Forum Termini" e ha prelevato due confezioni di profumi da un espositore, rimuovendo le placche ...

