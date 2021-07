Roberto Gualtieri al TPI Fest: “Con Franco il ministero dell’Economia in buone mani” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Il ministero che ho avuto l’onore di guidare è in buone mani, Franco è un ottimo ministro ed eccellente persona e c’è una forte sintonia. Molte persone che hanno lavorato con me sono ancora lì e stanno facendo molto bene. Ora sono contento di fare quello che sto facendo, sono rassicurato dal fatto che i conti stato siano in buone mani”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il centrosinistra ed ex Ministro per l’Economia nel corso dell’intervista condotta dal direttore di TPI Giulio Gambino al TPI Fest di Sabaudia ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 luglio 2021) “Ilche ho avuto l’onore di guidare è inè un ottimo ministro ed eccellente persona e c’è una forte sintonia. Molte persone che hanno lavorato con me sono ancora lì e stanno facendo molto bene. Ora sono contento di fare quello che sto facendo, sono rassicurato dal fatto che i conti stato siano in”. Lo ha detto, candidato sindaco di Roma per il centrosinistra ed ex Ministro per l’Economia nel corso dell’intervista condotta dal direttore di TPI Giulio Gambino al TPIdi Sabaudia ...

