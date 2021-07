Rivedere l’arte dopo mesi a esporre il “lato v” (Di venerdì 30 luglio 2021) Qualche giorno fa ho visitato ARCO, la fiera d’arte contemporanea di Madrid, quest’anno giunta alla 40° edizione. Una delle fiere più antiche nel panorama internazionale che per uno strano mix di casualità e predisposizione d’animo è stata l’unica a non aver dovuto cancellare un’edizione causa pandemia. Perfino gli inflessibili svizzeri di ArtBasel si sono trovati a dover sovvertire la loro programmazione trasformando il consueto appuntamento di giugno in una diffusa offerta online chiamata Viewing rooms. Già, le piattaforme online, descritte come occasioni per accelerare il corso evolutivo dell’esperienza offerta al pubblico ma quando tali cambiamenti vengono imposti dalle circostanze, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Qualche giorno fa ho visitato ARCO, la fiera d’arte contemporanea di Madrid, quest’anno giunta alla 40° edizione. Una delle fiere più antiche nel panorama internazionale che per uno strano mix di casualità e predisposizione d’animo è stata l’unica a non aver dovuto cancellare un’edizione causa pandemia. Perfino gli inflessibili svizzeri di ArtBasel si sono trovati a dover sovvertire la loro programmazione trasformando il consueto appuntamento di giugno in una diffusa offerta online chiamata Viewing rooms. Già, le piattaforme online, descritte come occasioni per accelerare il corso evolutivo dell’esperienza offerta al pubblico ma quando tali cambiamenti vengono imposti dalle circostanze, ...

