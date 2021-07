Riuscirà Locatelli a rifiutare il Liverpool pur di andare alla Juve? (Di venerdì 30 luglio 2021) Klopp. Il Liverpool. Non bastasse l’offerta da 34 milioni di sterline dell’Arsenal che il Sassuolo ha giustamente messo come prezzo di base per la sua cessione. Ma no: Locatelli vuole solo la Juve. E così “lo spettacolare braccio di ferro” di mercato, come lo racconta la Gazzetta dello Sport, comincia a prendere i toni della farsa: Locatelli, eroe del girone azzurro agli Europei, potrebbe riuscire nell’impresa di rifiutare la chiamata di uno dei club più titolati e forti del mondo pur di vestire la maglia bianconera. Perché, appunto, la notizia è che il Liverpool è entrato nella corsa al ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021) Klopp. Il. Non bastasse l’offerta da 34 milioni di sterline dell’Arsenal che il Sassuolo ha giustamente messo come prezzo di base per la sua cessione. Ma no:vuole solo la. E così “lo spettacolare braccio di ferro” di mercato, come lo racconta la Gazzetta dello Sport, comincia a prendere i toni della farsa:, eroe del girone azzurro agli Europei, potrebbe riuscire nell’impresa dila chiamata di uno dei club più titolati e forti del mondo pur di vestire la maglia bianconera. Perché, appunto, la notizia è che ilè entrato nella corsa al ...

Advertising

napolista : Per la Gazzetta dello Sport Klopp si inserisce “nel braccio di ferro” tra Sassuolo e Locatelli, che ha già rifiutat… - Agostin22300292 : Voi credete che la Juventus riuscirà a prendere Locatelli? - marco1964s : Riuscirà Locatelli ad integrarsi con Witsel nel centrocampo della Juve? #Locatelli - oscarvalle1984 : RT @RidTheRock: ??”#Locatelli non vorrebbe tornare a #Sassuolo il 2 Agosto ma vorrebbe andare direttamente nella sua nuova squadra. Oggi non… - Vick__Keller : RT @RidTheRock: ??”#Locatelli non vorrebbe tornare a #Sassuolo il 2 Agosto ma vorrebbe andare direttamente nella sua nuova squadra. Oggi non… -

Ultime Notizie dalla rete : Riuscirà Locatelli Calciomercato Juventus/ Antoine Griezmann resta lontano, ecco il motivo ...il denaro necessario da reinvestire sul mercato per aggiudicarsi l'obiettivo Manuel Locatelli, di ... Per me Allegri riuscirà a riportare ad alti livelli questi giocatori. L'allenatore ti alza il livello ...

Il Milan tenta l'all - in al risparmio e potrebbe riuscirci Riuscirà l' all - in a prezzi di saldo ? Forse sì, ma incrociamo le dita dando un poì di fiducia ... Pobega non deve fare la fine di Locatelli e Pessina.

Riuscirà Locatelli a rifiutare il Liverpool pur di andare alla Juve? - ilNapolista IlNapolista ...il denaro necessario da reinvestire sul mercato per aggiudicarsi l'obiettivo Manuel, di ... Per me Allegria riportare ad alti livelli questi giocatori. L'allenatore ti alza il livello ...l' all - in a prezzi di saldo ? Forse sì, ma incrociamo le dita dando un poì di fiducia ... Pobega non deve fare la fine die Pessina.