(Di venerdì 30 luglio 2021) I. La variante delta continua a preoccupare tanto che, come previsto già da alcune settimane, diverrà prevalente entro la fine di agosto. Per la fondazioneentratied è lecito a questo punto chiedersi se ila settembre verrà condizionato in modo pesante. L'articolo .

Advertising

repubblica : Covid, Mattarella: 'La vaccinazione è un dovere morale e civico. Il ritorno a scuola regolare deve essere priorità… - matteosalvinimi : Nell'incontro con il presidente Draghi di questa mattina ho ribadito l'importanza del ritorno a scuola senza discri… - Mov5Stelle : Il @Mov5Stelle è al lavoro per portare il Paese fuori dall’emergenza sanitaria e migliorare la qualità della vita d… - infoitinterno : Scuola, cosa è stato deciso sul ritorno in presenza - orizzontescuola : Ritorno a scuola, Bianchi ha pronto il piano ma i contagi aumentano. Gimbe: “Siamo nella quarta ondata covid” -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola

Orizzonte Scuola

Nel fioretto, storica grande tradizione italiana per merito soprattutto delladi Jesi, nel 1976 a imporsi fu Fabio Dal Zotto, nel 1984 Mauro Numa, nel 1988, Stefano Cerioni, nel 1992 Giovanna ...... che lancia l'allarme su una quarta ondata ormai in atto proprio mentre si pensa alin ... C'è poi un altro timore, in vista della ripartenza dellaa settembre: sono ancora oltre tre ...La variante Delta fa aumentare la pressione ospedaliera e i decessi da Covid. I numeri sembrano ancora contenuti, ma a luglio, in tutta Italia, si registrano incrementi notevoli: è ...Crescono i contagi da nuovo coronavirus (6.171 contro 5.696 di ieri) e il Gimbe calcola un aumento del 46% dei morti in una settimana segnalando l'arrivo della quarta ondata di pandemia. Il ministro S ...