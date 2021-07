Ripartono i pattugliamenti al confine in Fvg contro la rotta dei migranti

Advertising

IlFriuli : Oggi ripartono i pattugliamenti misti lungo il confine. Le forze dell'ordine italiane e slovene riprendono la colla… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartono pattugliamenti

Il Friuli

misti sul confine con la Slovenia. Da oggi - 30 luglio - ripartiranno, nelle provincie di Trieste/Koper e Gorizia/Nova - Gorica, icongiunti italo sloveni lungo la comune fascia confinaria, al fine di rafforzare i rispettivi dispositivi di contrasto ai flussi migratori irregolari provenienti dalla rotta balcanica. ...Da oggi,congiunti italo - sloveni lungo la comune fascia confinaria, per rafforzare i dispositivi di contrasto ai flussi migratori provenienti dalla rotta balcanica. L'accordo per ...Nelle provincie di Trieste/Koper e Gorizia/Nova Gorica per contrastare l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera. Previsto l'utilizzo di droni ...Da oggi, 30 luglio, ripartono, nelle provincie di Trieste/Koper e Gorizia/Nova-Gorica, i pattugliamenti congiunti italo sloveni lungo la comune fascia confinaria, al fine di rafforzare i rispettivi di ...