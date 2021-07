Riner | esclusione clamorosa nel Judo | niente terzo oro olimpico

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il regno è caduto. Teddyè stato battuto da Tamerlan Bashaev e non potrà eguagliare il mito giapponese Tadahiro Nomura, l'unicoka capace di conquistare tre ori olimpici (Atlanta, Sydney e ...

E invece si concretizza ai quarti perché(attualmente numero 16 del ranking) ha scelto di arrivare a Tokyo senza seguire il percorso del calendario internazionale, poche gare e dunque pochi ...Il campionissimo francese è stato eliminato dal russo Bashaev nei quarti di finale. Teddy al massimo potrà correre per la medaglia di bronzo nei +100kg ...Ultimi giorni di febbrile attesa in vista delle prime competizioni di judo valevoli per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021, che si disputeranno integralmente sui tatami del leggendario Nippon Budokan.