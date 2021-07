Rileggere la Sindrome Italia

(Di sabato 31 luglio 2021) Non è facile parlare e affrontare il tema delle malattie causate dal lavoro, figuriamoci se il lavoro è quello delle collaboratrici domestiche, o «badanti» come siamo soliti chiamarle, le donne dell’est che lasciano le loro famiglie per venire ina prendersi cura dei nostri anziani. La sanatoria per l’emersione dei lavoratori irregolari dello scorso autunno avrà migliorato la loro situazione giuridica, ma non quella psicologica. Moltissime di loro soffrono infatti di Mal d’, ona, un insieme di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rileggere Sindrome

Ohga!

Per fare questo vorrei partire dalinsieme l'articolo 32 della nostra amata e benedetta ... come effetto collaterale raro, ladi Guillian - Barrè (malattia autoimmune che può ...... più al suo epistolario (sette volumi!) che ai suoi romanzi (come non acconsentire), di ... (che si acuisce a Roma, Italia). Non certo di Oxford, detta il Mortorio, "avvolta in una ...Non è facile parlare e affrontare il tema delle malattie causate dal lavoro, figuriamoci se il lavoro è quello delle collaboratrici domestiche, o «badanti» come siamo soliti chiamarle, le donne dell’e ...