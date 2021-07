Riforma giustizia | “M5S ha impedito sacche di impunità legalizzata”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Sulladella, “grazie alla determinazione del Movimento 5 Stelle e all’instancabile lavoro di Giuseppe Conte abbiamo ottenuto modifiche importanti alladel processo penale, per scongiurare almeno i pericoli più gravi, ossia quelli di mandare al macero migliaia di processi per reati gravi e odiosi”. Lo affermano i componenti del MoVimento 5 Stelle nella commissionedel Senato. “Lacosì come predisposta dalla ministra Cartabia – aggiungono – non era una buona, e non lo afferma il M5S, ma gli addetti ai lavori, a partire dal pronunciamento ...

GiuseppeConteIT : Le mie dichiarazioni alla stampa a seguito del consiglio dei ministri di oggi sulla riforma della giustizia - La7tv : #inonda Nicola Gratteri sulla riforma della giustizia: 'La Ministra Cartabia fino a poco tempo fa faceva la Profess… - La7tv : #inonda L'intervista integrale al procuratore capo del tribunale di Catanzaro Nicola #Gratteri: 'È la peggiora rifo… - catania_turi : @aiello_piera @NicolaGratteri Piera io ho sempre votato per i politici che fanno gli interessi dei cittadini non mi… - alex13609111 : RT @fattoquotidiano: Una più grave smentita della legittimità della riforma penale proposta dalla Guardasigilli proviene nientemeno che dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma giustizia

Ieri pomeriggio il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato due pareri concernenti ladellapenale, frutto della mediazione della Ministra Cartabia con i partiti di maggioranza. Dunque sono arrivati in tempo utile per l'imminente approdo in Aula del testo governativo. ..."Cari ex compagni del MoVimento 5 stelle, non esiste solo il 416 bis da salvare dall'improcedibilità dellaCartabia, che fa 'svampare' i processi in pochi anni. Esistono i reati ambientali, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati di corruzione e tanto, tanto altro". Così in una nota ...Se verrà approvato il quesito sui limiti alla custodia cautelare nel referendum sulla giustizia proposto da Lega e Partito Radicale, nei casi di delitti ...Roma, 30 lug - ll testo della riforma Cartabia portato in commissione giustizia “è un compromesso al ribasso che serve semplicemente per mettere pace nelle discussioni della maggioranza, ma non farà i ...