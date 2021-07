Riecco Boris | ritorna la serie cult

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 30 luglio 2021) Francesco Pannofino: «Dai, dai, dai! Sta tornando anchein tv» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 24, di Giovanni Bogani. «Ormai mi ero rassegnato al fatto chenon si sarebbe rifatto mai più», dice Francesco Pannofino. «Ogni tanto mi portavo dietro René Ferretti, ma ero sicuro che non lo sarei stato mai più. E invece…». E invece. Ci sarà una nuova, undici anni dopo la terza, dieci dopo il film. Lo conferma Francesco Pannofino, che incontriamo al Prato film festival diretto da Romeo Conte, dove è stato premiato per la sua interpretazione in Ostaggi di ...