Ricostruzione carriera docenti, non vale il servizio da precari svolto nelle scuole paritarie. Sentenza della Corte Costituzionale (Di venerdì 30 luglio 2021) Non è fondata la questione di legittimità Costituzionale dell'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che non consente di valutare, ai fini della Ricostruzione di carriera e della mobilità, l'insegnamento prestato presso le scuole paritarie, prima dell'immissione nei ruoli della scuola statale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 luglio 2021) Non è fondata la questione di legittimitàdell'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che non consente di valutare, ai finidimobilità, l'insegnamento prestato presso le, prima dell'immissione nei ruoliscuola statale. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ricostruzione carriera docenti, non vale il servizio da precari svolto nelle scuole paritarie. Sentenza della Corte… - ProDocente : Ricostruzione carriera docenti, non vale il servizio da precari svolto nelle scuole paritarie. Sentenza della Corte… - AgenziaOpinione : CORTE COSTITUZIONALE * INSEGNANTI: « NON È ILLEGITTIMO CHE IL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLE SCUOLE PARITARIE NON SIA RIC… - Daniela78110134 : RT @RamonaStabilini: Tutti devono avere gli stessi diritti... Perché non rendere validi gli anni svolti nelle Scuole Paritarie per la ricos… - Daniela78110134 : RT @LoredanaPiera: @fpinca15 @Avvenire_Nei @CorteCost @manufalcetti @donatellastasio Il servizio paritario vale per entrare di ruolo e vers… -