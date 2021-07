Reynolds | Mourinho motiva tutti i giocatori | la squadra ne beneficia

(Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA - Bryan, esterno della Roma ha risposto ad alcune curiosità dei tifosi tramite il profilo Instagram della New Balance: Obiettivi della prossima stagione? "Fare il massimo in ogni ...

ROMA - Bryan, esterno della Roma ha risposto ad alcune curiosità dei tifosi tramite il profilo ... Cosa significa per te lavorare con José? "È molto bello. Motiva ognuno di noi. Fa ...Bryanprotagonista di una mini - intervista social sui profili della New Balance. Il terzino ... Cosa significa per te lavorare con José? "È molto bello, motiva ogni giocatore. Fa ...Bryan Reynolds protagonista di una mini-intervista social sui profili della New Balance. Il terzino americano ha risposto ad alcune domande arrivate dai tifosi. Obiettivi della prossima stagione? "Far ...ROMA REYNOLDS – Bryan Reynolds ha parlato tramite il profilo della New Balance dei primi giorni vissuti a contatti con Mourinho e dei suoi obiettivi della prossima stagione. Queste le parole del terzi ...