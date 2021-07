Report dell’Iss: variante Delta prevalente, 20 regioni e province a rischio moderato (Di venerdì 30 luglio 2021) Aumentare le vaccinazioni e completare i cicli. L’ultimo Report dell’Istituto Superiore di Sanità parla chiaro. Il 99% dei decessi per Covid-19, dallo scorso febbraio, riguardano persone che non avevano completato il ciclo vaccinale. L’1,2% di persone vaccinate morte per Covid avevano un’età media più alta. E un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media. I numeri dell’Iss non lasciano spazio a interpretazioni oblique. “Nel periodo 6-20 luglio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,57 (range 1,34-1,82), in forte aumento rispetto alla settimana precedente” e sopra la soglia di 1 anche nel valore inferiore del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 luglio 2021) Aumentare le vaccinazioni e completare i cicli. L’ultimodell’Istituto Superiore di Sanità parla chiaro. Il 99% dei decessi per Covid-19, dallo scorso febbraio, riguardano persone che non avevano completato il ciclo vaccinale. L’1,2% di persone vaccinate morte per Covid avevano un’età media più alta. E un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media. I numerinon lasciano spazio a interpretazioni oblique. “Nel periodo 6-20 luglio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,57 (range 1,34-1,82), in forte aumento rispetto alla settimana precedente” e sopra la soglia di 1 anche nel valore inferiore del ...

