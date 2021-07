Regno Unito, Lucart Group rileva la Essential Supply Products: affare da 17 milioni di euro (Di venerdì 30 luglio 2021) La Lucart di Porcari (LU) – primario player dell’industria cartaria, con produzioni per i comparti consumer e professional, sia a marchio proprio, tra cui Tenderly, sia private label – grazie a SIMEST ha acquisito un’azienda inglese, proseguendo l’espansione in europa. La società per l’internazionalizzazione del Gruppo CDP ha messo a disposizione risorse per un ammontare di 6 milioni di euro, ripartiti pariteticamente tra fondi propri e Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo che gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’intervento di SIMEST ha supportato ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) Ladi Porcari (LU) – primario player dell’industria cartaria, con produzioni per i comparti consumer e professional, sia a marchio proprio, tra cui Tenderly, sia private label – grazie a SIMEST ha acquisito un’azienda inglese, proseguendo l’espansione inpa. La società per l’internazionalizzazione del Gruppo CDP ha messo a disposizione risorse per un ammontare di 6di, ripartiti pariteticamente tra fondi propri e Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo che gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’intervento di SIMEST ha supportato ...

