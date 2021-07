Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 30 luglio 2021) Anche i dati di questa ultima settimana diffusi dall'Iss confermano la crescita decisa dei contagi di Covid in Italia. L'indice Rt è infatti schizzato a 1,57 contro l'1,26 di sette giorni fa. Non solo. L'incidenza è salita da 50 a 58 casi ogni centomila abitanti. Dati che uniti alle crescite costanti anche se leggere di ricoveri nei reparti ospedalieri ed in terapia intensiva portano alcune regioni a rischio zona gialla. Si tratta di Lazio, Sicilia e Sardegna. La regione nella situazione peggiore è la Sicilia che ha 80 casi settimanali, sta all'8% per l'occupazione dei posti in area medica e 4,7 in terapia ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 luglio 2021) Anche i dati di questa ultima settimana diffusi dall'Iss confermano la crescita decisa dei contagi di Covid in. L'indice Rt è infatti schizzato a 1,57 contro l'1,26 di sette giorni fa. Non solo. L'incidenza è salita da 50 a 58 casi ogni centomila abitanti. Dati che uniti alle crescite costanti anche se leggere di ricoveri nei reparti ospedalieri ed in terapia intensiva portano alcune regioni a rischio. Si tratta di Lazio, Sicilia e Sardegna. Lanella situazione peggiore è la Sicilia che ha 80 casi settimanali, sta all'8% per l'occupazione dei posti in area medica e 4,7 in terapia ...

