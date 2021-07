Regime speciale per reati di mafia, ecco la riforma Cartabia licenziata da Palazzo Chigi (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha affrontato la riforma del processo penale e ha deciso di apportare alcune modifiche. Rispetto al testo approvato due volte all`unanimità dal governo, informa Palazzo Chigi, si introducono alcune novità. In primo luogo si prevede che per i primi tre anni di applicazione della riforma, la durata del processo d`Appello si estende per un ulteriore anno e quella del processo per Cassazione di ulteriori sei mesi.Inoltre per taluni reati, in particolare per i reati di associazione mafiosa, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro della giustizia Marta, ha affrontato ladel processo penale e ha deciso di apportare alcune modifiche. Rispetto al testo approvato due volte all`unanimità dal governo, informa, si introducono alcune novità. In primo luogo si prevede che per i primi tre anni di applicazione della, la durata del processo d`Appello si estende per un ulteriore anno e quella del processo per Cassazione di ulteriori sei mesi.Inoltre per taluni, in particolare per idi associazione mafiosa, ...

