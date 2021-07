Reddito di emergenza fino a settembre: domande fino al 31 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) C’è tempo fino al 31 luglio 2021 per inoltrare la domanda per accedere alle quattro mensilità aggiuntive fino a settembre introdotte dal decreto Sostegni bis del Reddito di emergenza. Nella giornata del 24 giugno 2021, l’Inps ha comunicato le istruzioni aggiornate riguardo le modalità di presentazione della domanda per richiedere il Reddito di emergenza e sugli importi e le relative scale di equivalenza. Lo scorso 15 giugno l’Inps ha infatti rilasciato un comunicato stampa con il quale indica ai richiedenti le tempistiche ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 luglio 2021) C’è tempoal 312021 per inoltrare la domanda per accedere alle quattro mensilità aggiuntiveintrodotte dal decreto Sostegni bis deldi. Nella giornata del 24 giugno 2021, l’Inps ha comunicato le istruzioni aggiornate riguardo le modalità di presentazione della domanda per richiedere ildie sugli importi e le relative scale di equivalenza. Lo scorso 15 giugno l’Inps ha infatti rilasciato un comunicato stampa con il quale indica ai richiedenti le tempistiche ...

