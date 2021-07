Reddito di cittadinanza senza diritto, 70 denunciati nell’agrigentino (Di venerdì 30 luglio 2021) Reddito di cittadinanza percepito indebitamente. Oltre 70 persone della provincia di Agrigento sono state denunciate, dai carabinieri, alle Procure di Agrigento e Sciacca per avere percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza. Della complessa attività investigativa ed analisi documentale si sono occupati i militari dell’Arma del comando provinciale con il supporto del nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 30 luglio 2021)dipercepito indebitamente. Oltre 70 persone della provincia di Agrigento sono state denunciate, dai carabinieri, alle Procure di Agrigento e Sciacca per avere percepito indebitamente ildi. Della complessa attività investigativa ed analisi documentale si sono occupati i militari dell’Arma del comando provinciale con il supporto del nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

