Recensione Song of Farca: essere hacker in un futuro cyberpunk (Di venerdì 30 luglio 2021) In questa Recensione scopriamo Song of Farca, avventura che ci mette nei panni di una hacker al lavoro esclusivamente da casa Le avventure grafiche negli ultimi anni hanno subito una vera e propria rinascita soprattutto grazie al mercato indie, che è riuscito a riportarle in auge proponendo anche delle varianti alla formula classica nello stile dei Monkey Island. Non a caso due dei padri di questo genere, Ron Gilbert e Gary Winnick, creatori appunto della saga con protagonista Guybrush Treepwood e anche di Maniac Mansion, nel 2017 realizzarono il bellissimo Thimbleweed Park ottenendo un gran successo di pubblico. Tra ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 luglio 2021) In questascopriamoof, avventura che ci mette nei panni di unaal lavoro esclusivamente da casa Le avventure grafiche negli ultimi anni hanno subito una vera e propria rinascita soprattutto grazie al mercato indie, che è riuscito a riportarle in auge proponendo anche delle varianti alla formula classica nello stile dei Monkey Island. Non a caso due dei padri di questo genere, Ron Gilbert e Gary Winnick, creatori appunto della saga con protagonista Guybrush Treepwood e anche di Maniac Mansion, nel 2017 realizzarono il bellissimo Thimbleweed Park ottenendo un gran successo di pubblico. Tra ...

Advertising

tuttoteKit : Recensione Song of Farca: essere hacker in un futuro cyberpunk #EpicGamesStore #GOG #InEvidenza #PC #SongOfFarca… - rpggamebot : RT @iCrewPlay: Abbiamo provato #SongofFarca per voi e il verdetto è: fantastico! Abbiamo dato 7?.4? a questo emozionante giallo di @W00denM… - sub_to_me_YT : RT @iCrewPlay: Abbiamo provato #SongofFarca per voi e il verdetto è: fantastico! Abbiamo dato 7?.4? a questo emozionante giallo di @W00denM… - iCrewPlay : Abbiamo provato #SongofFarca per voi e il verdetto è: fantastico! Abbiamo dato 7?.4? a questo emozionante giallo di… -