Rcs, Unicredit e il riassetto in Generali. Ferrando legge la calda estate della finanza (Di venerdì 30 luglio 2021) C’è movimento ai piani alti della finanza italiana. Nelle ultime settimane si è assistito a un certo fermento, dalle parti di Mediobanca, il salotto buono della finanza italiana un tempo regno incontrastato di Enrico Cuccia ma anche in zona Rcs e, ovviamente Mps. Andando con ordine, il 1 luglio scorso Leonardo Del Vecchio, attraverso la finanziaria di famiglia, Delfin, è salito al 19% di Mediobanca, portandosi a pochi millimetri dalla soglia fissata dalla Bce, il 20%. Operazione che a detta di molti è il preludio di un riassetto in Generali, quasi certamente nella governance, di cui ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 luglio 2021) C’è movimento ai piani altiitaliana. Nelle ultime settimane si è assistito a un certo fermento, dalle parti di Mediobanca, il salotto buonoitaliana un tempo regno incontrastato di Enrico Cuccia ma anche in zona Rcs e, ovviamente Mps. Andando con ordine, il 1 luglio scorso Leonardo Del Vecchio, attraverso la finanziaria di famiglia, Delfin, è salito al 19% di Mediobanca, portandosi a pochi millimetri dalla soglia fissata dalla Bce, il 20%. Operazione che a detta di molti è il preludio di unin, quasi certamente nella governance, di cui ...

Advertising

Gio_Scorza : RT @paolomadron: Come nelle migliori tradizioni, sarà un agosto di guerra #Unicredit #Generali #Rcs - paolomadron : Come nelle migliori tradizioni, sarà un agosto di guerra #Unicredit #Generali #Rcs - annaros70527446 : @fattoquotidiano LA BATTAGLIA SU RCS NON E' SOLO FINANZIARIA MA POLITICA - DAGOREPORT: L'ESTABLISHMENT MILANESE NON… -